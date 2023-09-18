18 сентября, 07:17,
обновлено 18 сентября, 07:43
Военная операция на Украине

При обстреле поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ повреждены 11 жилых домов

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пострадала женщина

КУРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Приграничный поселок Теткино в Курской области дважды за утро обстреляли со стороны Украины, повреждены 11 жилых домов, коммуникации, часть жителей осталась без воды, газа и электроснабжения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Поселок Теткино дважды за утро был обстрелян со стороны ВСУ. Зафиксирован 21 прилет. Повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также в результате обстрелов повреждены фасады, крыши, ограждения 11 жилых домов. Власти региона помогут собственникам с ремонтом.

Позже он сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина.

"В результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино Глушковского района пострадала местная жительница. Она доставлена в Глушковскую ЦРБ С ранениями средней степени тяжести, ей оказывают помощь. Если потребуется, пострадавшую переведут в областную больницу", - добавил он.

Жилой дом загорелся в результате прямого попадания снаряда. Пожарные расчеты тушат возгорание.

В новость были внесены изменения (10:37 мск) - добавлена информация о пострадавшей.  

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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