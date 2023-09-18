В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство восьми мирных граждан

По данным следствия, преступление было совершено весной 2022 года на боевой позиции на территории металлургического комбината в Мариуполе

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" Вооруженных сил Украины Владислава Кулыка. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории) УК РФ", - сообщили в пресс-службе. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кулыка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По данным следствия, преступление было совершено весной 2022 года на боевой позиции на территории металлургического комбината в Мариуполе. По распоряжению командира Кулык расстрелял из автомата семерых мужчин и одну женщину. От полученных ранений они погибли на месте.