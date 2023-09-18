В ДТП с участием полицейского в Калмыкии погиб один человек

Еще трое получили травмы

ЭЛИСТА, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Калмыкии начала проверку по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, одним из которых, предварительно, управлял сотрудник МВД России по республике. В аварии погиб один человек и трое госпитализированы, сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП произошло на первом километре автодороги Элиста - Аршань. По предварительной информации, 39-летний житель Приютненского района на автомобиле Lada Priora выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 51-летнего жителя Ики-Бурульского района.

"Установлено, что Priora управлял старший инспектор отдела организации охраны общественного порядка МВД по Республике Калмыкия. В результате столкновения на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Lada Granta, водитель и два пассажира этого же транспортного средства, а также водитель автомобиля Lada Priora с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управлением по работе с личным составом МВД по Республике Калмыкия по данному факту проводится служебная проверка, при установлении вины сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.