18 сентября, 07:33

СМИ сообщили о падении беспилотника на севере Ирана

По данным агентства IRNA, жители города Горган слышали звуки сильного взрыва

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, предположительно, упал в городе Горган, который является административным центром северной провинции Голестан. С таким утверждением выступило агентство IRNA.

По его сведениям, неопознанный объект, который похож на самодельный беспилотник, упал в одном из жилых районов Горгана. Жители города слышали звуки сильного взрыва, отмечает агентство.

Начальник полиции провинции Голестан сообщил, что правоохранительные органы получили информацию о падении неизвестных предметов в нескольких районах города, передало агентство Tasnim. Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным Tasnim, взрывная волна выбила стекла в расположенном у места падения объекта жилом доме и магазине. По сведениям полиции, которые публикует агентство, в результате ЧП пострадали два человека. 

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