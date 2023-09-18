В Приангарье объявили в розыск осужденного, сбежавшего из колонии накануне освобождения

Ему грозит до четырех лет лишения свободы

ИРКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. ГУ ФСИН России по Иркутской области объявило в розыск осужденного, который самовольно покинул колонию-поселение накануне своего освобождения, отбыв почти 20 лет наказания за убийство. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН.

"18 сентября 2023 года на участке колонии-поселения при ИК-19 было выявлено отсутствие осужденного 1974 года рождения. Сотрудниками ГУ ФСИН России по Иркутской области организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Сегодня у него была дата освобождения. <…> За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования. Осужденный ушел накануне, он должен был вернуться в течение 24 часов с момента ухода, но не сделал этого.