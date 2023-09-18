В Забайкалье полицейские изъяли 105 кг конопли у автомобилиста

Водитель заявил, что не знал о перевозке запрещенного вещества, а пассажир, оказавшийся ранее судимым, признался, что заготовил коноплю для личного употребления и вез домой в Читу

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Забайкальском крае остановили автомобиль, в котором перевозили 105 кг конопли. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Оперативник подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Агинский" на улице поселка обратил внимание на универсал Nissan, который двигался в сторону города Читы с крупногабаритным грузом, прикрытым покрывалом. Сотрудник полиции принял решение проследовать за иномаркой, сообщив об этом коллегам из Госавтоинспекции. Спустя некоторое время вызвавшее подозрение транспортное средство было остановлено. В салоне полицейские обнаружили два полиэтиленовых мешка, наполненных коноплей. Их общий вес составил 105 килограммов", - приводятся в сообщении слова Волк.

Исследования показали, что из этого сырья можно было произвести 25 кг наркотика. Пассажир автомобиля, 26-летний ранее судимый забайкалец, признался, что заготовил коноплю для личного употребления и вез домой в Читу. Водитель заявил, что не знал о том, что перевозил запрещенное вещество. На пассажира возбудили уголовное дело, предварительное расследование продолжается.