В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили девять домовладений, магазин и промышленное предприятие

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за воскресенье выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 различных боеприпасов, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов. В результате повреждения получили девять домовладений, магазин и промышленное предприятие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Сурково - четыре артиллерийских снаряда, по поселку Красное - два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - 13 минометных снарядов. В селе Середа с БПЛА сброшено взрывное устройство. <...> Два минометных снаряда выпущено по городу Шебекино. Никто не пострадал. В результате обстрела на одном из промышленных предприятий повреждены панели на отгрузочной площадке", - написал губернатор.

В Валуйском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - зафиксировано четыре прилета, также с БПЛА было сброшено неизвестное взрывное устройство. По селу Старый Хутор ВСУ выпустили 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии. "В результате обстрела повреждения выявлены в семи частных домовладениях и одном магазине: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из пострадавших домовладений полностью разрушен гараж, в другом нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - отметил губернатор.

В Белгородском районе 17 сентября по селу Красный Хутор ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 29 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка - девять артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса. Также в Журавлевке с БПЛА было сброшено взрывное устройство и два осколочных боеприпаса, беспилотник самолетного типа сбит над поселком Майским.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязового - зафиксировано четыре прилета. В Грайворонском округе по окраинам села Заречье-Первое ВСУ выпустили два минометных снаряда, по окраине села Дроновка - три минометных снаряда. "Также из миномета обстреляли село Козинка - установлено три прилета. <...> Повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и кровля", - сообщил Гладков.

В понедельник утром под обстрел попало село Глотово Грайворонского округа, пострадавших нет. "Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - написал губернатор.