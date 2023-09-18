В ЛНР сообщили, что около 230 тыс. абонентов остались без воды из-за аварии на водоводе

Специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия региона "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко отметил, что специалисты компании выехали на место для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 230 тыс. абонентов в более чем 10 населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе диаметром 1,2 тыс. мм. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"18 сентября из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1,2 тыс. мм прекращена подача воды на Первомайск, Стаханов, Ирмино, Алмазную, Брянку и прилегающие населенные пункты, а также Кировск и прилегающие к нему населенные пункты, Артемовск, Зоринск и прилегающие к ним населенные пункты, поселок Горького, поселок Административный, поселок Брикетный города Алчевска. Всего без воды осталось порядка 230 тыс. абонентов", - сказал он.

Бидлюченко отметил, что специалисты "Луганскводы" выехали на место для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ.