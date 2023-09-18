В Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения матерью шестимесячного ребенка

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние девочки оценивается как тяжелое

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" после травмирования ребенка в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурор Татарстан Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В пресс-службе Минздрава Татарстана ТАСС сообщили, что состояние ребенка оценивается как тяжелое. "Ребенок находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Привлечены ведущие специалисты - нейрохирурги, реаниматологи и другие", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях сообщалось, что 26-летняя жительница Набережных Челнов, находясь в нетрезвом состоянии, ударила шестимесячную дочь головой об стол. Бригаду скорой вызвал муж, вернувшись с работы. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу, затем транспортировали в Казань. Женщину задержали и доставили в отдел полиции.