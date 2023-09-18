В Донецке при разрыве кассетного суббоеприпаса погиб мужчина

Инцидент произошел в поселке Старомихайловка

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в поселке Старомихайловка на северо-западе Донецка. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В Старомихайловке в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По его данным, под обстрелами украинской армии остаются Горловка, западная часть Донецка и Макеевка.