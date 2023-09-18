18 сентября, 09:27
Стрельба в США

В США в 2023 году зафиксировали более 500 случаев массовой стрельбы

Согласно подсчетам НКО Gun Violence Archive, общее количество инцидентов пока ниже, чем за последние три года

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Число случаев стрельбы в США, в результате которой пострадал или погиб один человек и более, с начала 2023 года составило 502. Такие данные приводит некоммерческая организация (НКО) Gun Violence Archive.

Согласно подсчетам НКО, общее количество инцидентов пока ниже, чем за последние три года, и значительно превышает показатели 2019 года (417 случаев) и 2018 года (336 случаев). Последний рекордный показатель в США был зарегистрирован в 2021 году (690 случаев массовой стрельбы), в 2022 году это число сократилось до 647. 

Теги:
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