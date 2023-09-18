18 сентября, 09:55
Военная операция на Украине

В Херсонской области на установленной украинскими военными мине подорвался тракторист

По данным оперативных служб региона, мужчина получил осколочные ранения конечностей и ожоги

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель пострадал от мины, установленной украинскими военными под Бериславом на правобережье Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, тракторист во время полевых работ подорвался на мине. Она была установлена украинскими войсками", - сказал представитель оперативных служб региона.

По его данным, мужчина получил осколочные ранения конечностей и ожоги у села Максима Горького в Бериславском районе. "Командование 126-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, не имеющее планов минирования местности в зоне своей ответственности, даже и не думает о проведении разминирования, из-за этого мирные люди получают травмы и увечья различной степени тяжести, также есть случаи со смертельным исходом", - добавили в оперативных службах.

Местность в районе Берислава была заминирована подразделениями ВСУ в 2022 году. 

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