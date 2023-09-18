В Новосибирске возбудили дело из-за ухудшения здоровья ребенка после лечения в больнице

В настоящее время угрозы для жизни малолетнего не имеется

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за ухудшения здоровья 10-летнего мальчика, проходившего лечение в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в феврале 2023 года после прохождения лечения в одной из больниц города Новосибирска у 10-летнего мальчика наступило ухудшение здоровья. В настоящее время угрозы для жизни малолетнего не имеется.

Следствие проверит своевременность и качество оказания мальчику медицинской помощи.

Ранее местные СМИ со ссылкой на отца мальчика сообщили, что в январе ребенок, которого участковый педиатр лечил от расстройства кишечника, попал в реанимацию. Ему диагностировали сахарный диабет. Школьник впал в кому, у него начался отек мозга. В результате мальчик полностью ослеп и получил инвалидность.