Летевший из Антальи в Екатеринбург самолет сел на запасном аэродроме в Казахстане

В Red Wings не уточнили причину посадки, однако портал Е1 сообщил, что пассажирам объявили о технической неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил по пути следования посадку на запасном аэродроме в городе Актобе. Пассажиров рейса доставит в пункт назначения резервный борт, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings информирует, что пассажиров совершившего посадку на запасном аэродроме рейса WZ-3072 доставят в Екатеринбург на запасном самолете", - говорится в сообщении.

В авиакомпании не уточнили причину посадки. Ранее екатеринбургский портал Е1 сообщил, что пассажирам объявили о технической неисправности.

Резервный самолет уже совершил посадку в Актобе, добавили в Red Wings.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прибытие рейса ожидается в 15:05 (13:05 мск).