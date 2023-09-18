18 сентября, 09:44

Летевший из Антальи в Екатеринбург самолет сел на запасном аэродроме в Казахстане

Антон Новодережкин/ ТАСС, архив
© Антон Новодережкин/ ТАСС, архив

В Red Wings не уточнили причину посадки, однако портал Е1 сообщил, что пассажирам объявили о технической неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил по пути следования посадку на запасном аэродроме в городе Актобе. Пассажиров рейса доставит в пункт назначения резервный борт, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings информирует, что пассажиров совершившего посадку на запасном аэродроме рейса WZ-3072 доставят в Екатеринбург на запасном самолете", - говорится в сообщении.

В авиакомпании не уточнили причину посадки. Ранее екатеринбургский портал Е1 сообщил, что пассажирам объявили о технической неисправности.

Резервный самолет уже совершил посадку в Актобе, добавили в Red Wings.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прибытие рейса ожидается в 15:05 (13:05 мск). 

Теги:
КазахстанТурцияРоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация