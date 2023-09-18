Новокаховский городской округ остался без газа из-за обстрелов ВСУ

Украинские военнослужащие перебили подземный газопровод высокого давления

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новокаховский городской округ в понедельник остался без газа после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого был перебит подземный газопровод высокого давления, сообщила в Telegram-канале администрация округа.

"18 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ перебит подземный газопровод высокого давления, который обеспечивал голубым топливом все населенные пункты Новокаховского городского округа. Аварийная служба Херсонгаза осмотрела повреждения и определила необходимые ремонтно-восстановительные работы. В связи с необходимостью выполнения ремонтно-восстановительных работ в Новокаховском городском округе перекрыто газоснабжение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонт газопровода будет проведен в течение двух-трех дней.