18 сентября, 09:56
Военная операция на Украине

Новокаховский городской округ остался без газа из-за обстрелов ВСУ

Украинские военнослужащие перебили подземный газопровод высокого давления

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новокаховский городской округ в понедельник остался без газа после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого был перебит подземный газопровод высокого давления, сообщила в Telegram-канале администрация округа.

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"18 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ перебит подземный газопровод высокого давления, который обеспечивал голубым топливом все населенные пункты Новокаховского городского округа. Аварийная служба Херсонгаза осмотрела повреждения и определила необходимые ремонтно-восстановительные работы. В связи с необходимостью выполнения ремонтно-восстановительных работ в Новокаховском городском округе перекрыто газоснабжение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонт газопровода будет проведен в течение двух-трех дней. 

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