18 сентября, 09:58

СМИ: на западе Турции спасатели нашли тела погибших при крушении пожарного вертолета

По информации Hurriyet, на борту находились трое граждан Киргизии и один гражданин Турции

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела трех человек, находившихся в упавшем вертолете в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Пожарный вертолет, относящийся к региональному управлению лесного хозяйства Измира, потерпел крушение в районе Келер в ходе борьбы с лесным пожаром. На борту находились трое граждан Киргизии и один гражданин Турции.

По неизвестной причине вертолет врезался в плотину Тахталы, возле которой он набирал воду для тушения. Один из граждан Киргизии смог самостоятельно всплыть на поверхность после аварии и выбраться на берег. Его доставили в больницу. 

Теги:
КиргизияТурция
© Информационное агентство ТАСС
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