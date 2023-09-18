В Северной Осетии контрактнику дали 5,5 года колонии за неявку во время мобилизации

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 5,5 года лишения свободы за неявку на службу в срок без уважительных причин в период мобилизации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Военнослужащему по контракту Сорочинскому за неявку на службу в срок без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 25 сентября 2022 года Сорочинский, проходящий военную службу по контракту, желая провести время по своему усмотрению, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств в период мобилизации не явился в воинскую часть. Он не исполнял обязанностей военной службы до 10 февраля 2023 года, когда явился в военную комендатуру, чем прекратил незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений.