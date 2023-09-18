В Иванове четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 18 сентября. Четверо детей, один из которых с ожогами 35% поверхности тела, госпитализированы после пожара в квартире жилого дома в Иванове. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, утром 18 сентября произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного жилого дома областного центра. В квартире находилось четыре малолетних ребенка, один из которых получил ожоги тела. Возгорание ликвидировано. С учетом состояния здоровья дети госпитализированы и помещены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура Октябрьского района города Иваново.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, информация о пожаре в квартире на проспекте Ленина поступила спасателям в 08:21 мск. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна четвертого этажа шел густой черный дым. Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. В ходе разведки пожара на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами они встретили женщину и четверых детей, пожарные вывели их на свежий воздух", - уточнили в МЧС.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м. На пожаре пострадал четырехлетний ребенок, с ожогами первой и второй степени 35% поверхности тела он госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. В пресс-службе прокуратуры пояснили ТАСС, что еще трое детей находятся в медучреждении.