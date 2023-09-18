Суд приговорил уральца к пожизненному заключению за убийство в лесопарке университета

Преступление было совершено летом 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд в понедельник приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима жителя Екатеринбурга за убийство и покушение на убийство в лесопарковой зоне Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 30, п. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, 12 июня 2022 года мужчина после распития спиртных напитков в лесопарковой зоне УрГУПС напал на своего знакомого и нанес ему не менее четырех ударов колото-режущим предметом. Потерпевший выжил. Затем осужденный убил очевидца преступления, мужчину 1983 года рождения. После этого он попытался похитить сумочку из рук проходящей девушки, угрожая ей тем же колото-режущим предметом, однако потерпевшей удалось скрыться.