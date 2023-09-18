В Камышине возбудили дело после стрельбы у бара

В результате конфликта пострадали три человека

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя города Камышина Волгоградской области после того, как он выстрелил из травматического оружия в троих мужчин у одного из местных баров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Дознавателями Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ - "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант дела накануне в ходе возникшего конфликта у одного из баров Камышина ранил из травматического пистолета МР-79-9ТМ троих мужчин в возрасте 30, 33 и 34 лет. Пострадавшие получили непроникающие огнестрельные ранения. Оружие у подозреваемого изъято. Проводится расследование.