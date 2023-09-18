В Якутии возбудили дело после падения рекламного щита на женщину

В результате происшествия пострадавшая получила телесные повреждения

ЯКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения рекламного щита в Якутске, в результате чего пострадала женщина 1965 года рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Днем 16 сентября на прилегающей территории Речного порта Якутска из-за сильного порыва ветра на женщину 1965 года рождения упал рекламный щит с баннером. "В результате происшествия пострадавшая получила телесные повреждения, находится в реанимации", - добавили в СК. Осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий.

В Якутске и соседнем Намском районе Якутии 16 сентября из-за порывистого ветра было нарушено электроснабжение, произошли отключения. Утром 18 сентября в пресс-службе Центральных электрических сетей компании "Якутскэнерго" сообщили, что в Намском районе восстановлено электроснабжение потребителей. В Якутске работы продолжаются.