В Краснодаре произошел пожар на складе

Площадь пожара составила 500 кв. м

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на складе в Краснодаре, огонь распространился на площади 500 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Краснодар, Ростовское шоссе. <…> В 12:49 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание складского помещения на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожар локализован. "В 13:25 локализация пожара на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации привлечены от РСЧС 51 человек и 16 единиц техники, от МЧС России - 30 человек и 9 единиц техники.