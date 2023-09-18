18 сентября, 10:40

В Приморье сообщили, что движение на трассе с рухнувшим виадуком восстановят ночью

© УМВД России по Приморскому краю/ ТАСС

Сооружение было повреждено в результате ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Движение по региональной трассе под Владивостоком, где после ДТП рухнул виадук, восстановят ночью, после разбора конструкций надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Восстановить движение для всех видов транспорта планируется этой ночью. Сейчас на объекте дежурят ГАИ и спасатели", - сообщили в пресс-службе.

На объекте работает бригада сварщиков, рабочих и двух кранов. Выполняется срезка каркаса от пролетных строений, далее специалисты приступят к разъединению пролетного строения на две части.

Ночью они планируют завершить эти работы, а во вторник будет проведено обследование с техническим заказчиком. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация