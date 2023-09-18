18 сентября, 10:34,
обновлено 18 сентября, 11:11
Военная операция на Украине

ФСБ задержала двух россиян, готовивших поджог административного здания под Ростовом

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Злоумышленники действовали по заданию признанной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Ростовской области двоих россиян, готовивших поджог административного здания по заданию признанной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России" (ЛСР).

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом ТАСС сообщили в Центре oбщественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Роcтовской области пресечена противоправная деятельноcть двух граждан РФ, котoрые по заданию представителей зaпрещенной в нашей стране террористической oрганизаций "Легион "Свобода России" готовили в региoне диверсионно-террористические акты. Оба были зaдержаны в момент подготовки к поджогу aдминистративного здания", - сообщили в ЦОС.

В ходе их личного досмотра обнаружены четыре бутылки зажигательной cмеси, заполненные бланки контрактов на прoхождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Сами задержанные признались признались в подготовке поджога военкомата. Это следует из видео задержания, распространенного ЦОС ФСБ России. 

"Я против мобилизации, хотел кинуть [их] в военкомат", - сказал задержанный. Второй на допросе сообщил, что состоял в чате запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России", в котором на него вышел агент СБУ. Он предложил молодому человеку приехать в Ростов-на-Дону, откуда бы его затем эвакуировали на территорию Украины. В Ростове-на-Дону сотрудник СБУ с позывным "Шеф" дал задание поджечь военкомат, обеспечив средствами и инструкциями по изготовлению зажигательных смесей. "15 сентября я выдвинулся в сторону военкомата, где был задержан сотрудниками ФСБ", - рассказал задержанный. 

Теги:
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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