В Херсонской области уничтожили схрон с боеприпасами

Боеприпасы оказались непригодными для дальнейшего использования

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами возле села Стокопани в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В Херсонской области правоохранители обнаружили и уничтожили боеприпасы возле села Стокопани. С применением средств аэроразведки на расстоянии около 1,5 км от указанного населенного пункта в поле в зарослях травы правоохранители обнаружили схрон с двумя выстрелами ПТУР 9М-113М, пятью гранатами РШГ-2 и одним выстрелом РПГ-26", - говорится в сообщении.

Боеприпасы оказались непригодными для дальнейшего использования. "В связи с этим они были уничтожены с помощью накладного заряда тротила", - отмечается в сообщении.