На юге Красноярского края медведь напал на мужчину

Пострадавшего эвакуируют на вертолете

ТАСС, 18 сентября. Медведь напал на мужчину в Ермаковском районе Красноярского края. Пострадавшего эвакуируют на вертолете, сообщает МЧС России.

"Спасатели МЧС России эвакуируют пострадавшего от медведя мужчину. Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель", - говорится в сообщении.

За пострадавшим на вертолете Ми-8 вылетели сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Состояние мужчины не уточняется.

Как уточнили агентству в медицинских кругах, мужчина находится в тяжелом состоянии. Вместе со спасателями на место вылетел медик из районной больницы.