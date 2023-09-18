В Оренбуржье задержали мужчину, который с кувалдой бросался на людей

Позже его передали бригаде скорой помощи с признаками психического расстройства

ТАСС, 18 сентября. Полицейские в Орске Оренбургской области задержали мужчину с кувалдой, который разбил машину и повредил руку человеку. Мужчину с признаками психического расстройства передали бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"В полицию Орска поступило сообщение, что по улице Водной, неподалеку от Парка строителей, неизвестный мужчина бегает с кувалдой, бросаясь на людей, разбил машину и повредил руку мужчине. Прибывшие на место происшествия полицейские ОП №4 МУ МВД России "Орское" пресекли данные действия и задержали мужчину с признаками психического расстройства", - говорится в сообщении.

После этого мужчину передали прибывшей бригаде скорой помощи.