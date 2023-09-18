Уроженцев Херсонской области проверяют на связь с ВСУ после запуска квадрокоптера в Москве

Молодые люди запускали квадрокоптер возле московского клинико-диагностического центра, после чего были доставлены для проверки сотрудникам силовых органов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двое уроженцев Херсонской области проверяются на возможные связи с украинскими спецслужбами после того, как запускали квадрокоптер возле московского клинико-диагностического центра на западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Инцидент произошел на Кастанаевской улице 14 сентября. Двое уроженцев Новой Каховки, которые запускали квадрокоптер возле московского клинико-диагностического центра, были доставлены для проверки сотрудникам силовых органов. "В настоящее время устанавливается, имеют ли молодые люди возможные связи со спецслужбами Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они могли с помощью беспилотника устанавливать тех, кто проходит лечение.

В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете запусков беспилотников над российской столицей. Исключение сделано для аппаратов, "используемых по решениям органов государственной власти".