Суды в Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в попытке поджога военкомата

Их взяли под стражу на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Суды Ростова-на-Дону арестовали на два месяца двух человек, подозреваемых в попытке поджога военкомата.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Обоих арестовали на два месяца, одного - Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону, второго - Кировский районный суд Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России сообщала о задержании в Ростовской области двоих россиян по подозрению в подготовке поджога административного здания по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России" (ЛСР).

Во время досмотра у подозреваемых нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Как следует из видео задержания, распространенного Центром общественных связей, подозреваемые признались в подготовке поджога военкомата, в том числе по заданию СБУ.