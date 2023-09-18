Пожар на территории "Физтехпарка" на севере Москвы потушили

Никто не пострадал

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар в строящемся здании на севере Москвы потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 14:22 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

Здание при возгорании покинули восемь человек.

Ранее сообщалось, что на Долгопрудненском шоссе загорелось строящееся здание на территории "Физтехпарка". С балконов были спасены двое человек и переданы для осмотра медикам. Площадь пожара составила 70 кв. м, горели стройматериалы.