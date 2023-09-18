В бизнес-центре Екатеринбурга из-за пожара эвакуировали около 2 тыс. человек

По сообщению регионального МЧС, пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в бизнес-центре на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, из здания эвакуировали порядка 2 тыс. работников и посетителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"По уточненной информации, площадь пожара составила 10 кв. м. Из здания эвакуированы около 2 тыс. человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание обнаружили в помещении на третьем этаже. По данным на 14:02 мск, открытое горение ликвидировали. В тушении принимают участие 42 человека личного состава, задействованы 14 единиц пожарно-спасательной техники.