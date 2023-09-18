В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку

Предположительно, повреждения получило здание администрации главы республики, отметили в оперативных службах региона

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка, предположительно, повреждения получило здание администрации главы ДНР. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

"Прилеты на бульваре Пушкина, в районе здания администрации главы. Предположительно, есть повреждения здания", - сказали в оперативных службах.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 14:50 мск выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня.

Погибших и раненых при обстреле нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет", - сказал Пушилин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

© Официальный Telegram-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина

Обстрел здания администрации главы ДНР велся, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уточнили в оперативных службах региона. "Предположительно, РСЗО HIMARS", - сообщили в оперативных службах.

В новость внесены изменения (15:50 мск) - добавлена информация об отсутствии раненых и погибших, а также примененном ВСУ оружии.