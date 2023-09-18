В Молдавии у граждан Украины конфисковали партию наркотиков

Изъято 15 кг наркотических веществ на сумму примерно $500 тыс.

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Молдавская полиция изъяла у прибывших в страну четырех граждан Украины 15 кг наркотиков на сумму примерно $500 тыс. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Генерального инспектората полиции республики.

"На северном автовокзале Кишинева задержаны прибывшие с Украины четыре наркоторговца, у которых обнаружено 15 кг наркотических веществ [включая синтетические субстанции] на общую сумму 8 млн лей [около $450 тыс.]. Наркотики были замаскированы под корм для собак", - говорится в документе. В нем отмечено, что главе группировки ранее уже предъявляли обвинение в торговле наркотиками. По законам Молдавии им грозит тюремное заключение до пяти лет.

По официальным данным, с начала года в Молдавии зарегистрированы 372 уголовных дела, связанных с распространением наркотиков. Это на 9% меньше, чем за такой же период 2022 года.