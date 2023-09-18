18 сентября, 12:59

В Белоруссии виновник ДТП, в котором погибли 13 человек, получил семь лет колонии

Мужчина признал вину

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Водитель самосвала МАЗ, по вине которого в ДТП в Минской области в феврале погибли 12 пассажиров и водитель маршрутного такси, приговорен судом Минской области к семи годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство БелТА.

Мужчина признал вину в ходе судебного следствия.

20 февраля на автодороге Р-69 в Минской области произошло лобовое столкновение груженого автомобиля МАЗ и маршрутного такси. Погибли 13 человек, из них двое детей 2009 и 2011 годов рождения.

По данным следствия, водитель самосвала знал о технической неисправности управляемого им автомобиля, которая привела к столкновению с микроавтобусом. 

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