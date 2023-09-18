На сотрудника "Тамбовавтодор" возбудили дело из-за отмены закупок на 4 млрд рублей

Подозреваемый предоставил в УФАС заявления с заведомо ложными сведениями

ТАСС, 18 сентября. Уголовное дело возбудили на должностное лицо "Тамбовавтодор" из-за отмены пяти состоявшихся закупок на сумму более 4 млрд рублей. Сотрудник предоставил в Тамбовское УФАС заявления с заведомо ложными сведениями о необходимости внесения в госконтракты новых видов и объемов работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

"Проведенной прокуратурой Октябрьского района города Тамбова проверкой установлены нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанное выразилось в совершении должностным лицом действий по отмене пяти состоявшихся закупок на сумму более 4 млрд рублей, путем предоставления в Тамбовское УФАС заявлений, содержащих заведомо ложные сведения о необходимости внесения в госконтракты новых видов и объемов работ", - говорится в сообщении.

После внеплановых проверок по решению антимонопольного органа отменили открытый конкурс в электронной форме и все его результаты по пяти вышеуказанным извещениям. Это повлекло снижение конкурентоспособности трех юридических лиц, а также нарушение интересов Тамбовской области в виде срыва государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" в 2023 году. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - добавили в пресс-службе.