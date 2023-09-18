В КБР беременную военнослужащую осудили за неявку на службу во время мобилизации

Ее приговорили к шести годам колонии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Беременную военнослужащую из Кабардино-Балкарской Республики (КБР), имеющую на иждивении малолетнего ребенка, приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима из-за неявки на службу во время мобилизации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Владикавказского гарнизонного военного суда.

"Родившаяся в Кабардино-Балкарской Республике военнослужащая, имеющая на иждивении ребенка 2018 года рождения, проходила военную службу по контракту с 2016 года. Она осуждена на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Ей отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", - сказал собеседник агентства.

Военнослужащая признана виновной в том, что допустила неявку на службу в период мобилизации.

Суд признал смягчающими наказание обстоятельства в виде наличия на иждивении малолетнего ребенка и беременности, данные о личности и характеризующие ее сведения. "Военнослужащей было назначено наказание в размере, близком к минимальному, согласно санкции статей уголовного закона, по которым она осуждена", - добавили в пресс-службе.