В Кургане мужчина открыл стрельбу из-за конфликта в кафе

Пострадал один человек

ТАСС, 18 сентября. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в результате конфликта в кафе в Кургане, ранив другого посетителя заведения. Личность и местонахождение подозреваемого установлены, сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

"Накануне в ночное время в одном из кафе областного центра 31-летний местный житель распивал спиртное, находясь в нетрезвом состоянии, он вступил в словесный конфликт с другим нетрезвым посетителем этого же заведения. В ходе ссоры, выйдя на улицу, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в 28-летнего потерпевшего, причинив тем самым непроникающее огнестрельное ранение, после чего скрылся с места происшествия. <…> Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кургану в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицией проверяются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение. Также в отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах, лицом, находящимся в состоянии опьянения".