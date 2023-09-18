18 сентября, 13:21

В Уфе в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Их госпитализировали

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Уфе, пострадали четыре человека, в том числе малолетний ребенок, сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по Уфе.

"На перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Micra, двигаясь по улице Лесотехникума в направлении улицы Комсомольской, допустила столкновение с автобусом "Газель" маршрута 244 "Сипайлово - Северный автовокзал". В результате дорожной аварии четыре пассажира автобуса каретой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение, в их числе четырехлетняя девочка", - сказано в сообщении. 

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