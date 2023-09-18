Эвакуатор с похищенными в Москве иномарками задержали в Чувашии

Возбуждено дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража)

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции по спутниковому сигналу установили и задержали в Чувашии эвакуатор с похищенными из московской таксомоторной компании Haval Jolion и Skoda Rapid. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по Чувашии.

Эвакуатор с иномарками двигался в сторону Чебоксар. По данным правоохранителей, машины везли в одну из стран ближнего зарубежья.

Эвакуатор отправили на спецстоянку, а украденные машины передали в МВД России по району Царицыно. Возбуждено дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража).