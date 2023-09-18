Обвиняемого в коррупции главу Шарьи Костромской области исключили из "Единой России"

Исполняющим обязанности главы городского округа назначен Андрей Подольский, занимавший должность первого заместителя главы муниципалитета

КОСТРОМА, 18 сентября. /ТАСС/. Обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере главу города Шарья в Костромской области Эдуарда Неганова исключили из "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Решением политсовета Шарьинского местного отделения "Единой России" Эдуард Неганов исключен из партии. На данный момент исполняющим обязанности главы городского округа город Шарья назначен Андрей Подольский, занимавший должность первого заместителя главы муниципалитета", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, администрация Костромской области и профильные исполнительные органы власти неоднократно указывали Неганову на недопустимость затягивания выполнения работ на объектах, требовали жесткого контроля качества строительства и эффективного расходования бюджетных средств. Вопрос регулярно рассматривался на областных совещаниях и выездных проверках. Неганова несколько раз предупреждали о личной ответственности за происходящее.

"Уже не единожды отмечал - люди, которые приходят на муниципальную и государственную гражданскую службу, избранные на руководящие должности в муниципалитетах, должны в полной мере понимать уровень ответственности перед людьми и перед законом", - приводятся слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Неганову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере), он задержан. По версии следствия, с 2022 года Неганов контролировал исполнение договорных обязательств по муниципальному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье. Строительство велось по нацпроекту "Демография". Глава и представитель подрядчика договорились об увеличении стоимости работ по контракту и о принятии мер к дополнительному выделению бюджетных средств, за это Неганову должны были передать 2 млн рублей.

В сентябре глава Шарьи обеспечил подготовку и подписал документ, касающийся обязательства выделения дополнительных средств. 16 сентября в Костроме он должен был получить часть взятки (1 млн рублей). Сотрудники УФСБ России по Костромской области задержали Неганова после получения денег. Оставшуюся часть взятки чиновник планировал получить после подписания дополнительного соглашения об изменении условий муниципального контракта в части увеличения его стоимости.