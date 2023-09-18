В Абхазии задержали осужденного за убийство местного жителя, сбежавшего из СИЗО

Гургена Киракосяна ранее также осудили за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

СУХУМ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Абхазии задержали в одном из сел осужденного за убийство местного жителя, который в августе сбежал из следственного изолятора. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось, что МВД Абхазии проводит оперативно-разыскные мероприятия по факту побега из следственного изолятора местного жителя Гургена Киракосяна, осужденного за убийство.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД задержали Киракосяна 18 сентября примерно в 07:00 в районе села Каман в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Задержанный водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии", - говорится в сообщении.

Киракосян 1988 года рождения был осужден по статьям 99 (убийство) и 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК Республики Абхазия.