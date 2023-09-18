18 сентября, 14:00

ВВС США попросили помощи населения в поисках пропавшего F-35

Жителей попросили связаться с оперативным центром Объединенной базы ВС США Чарльстон при наличии какой-либо информации об истребителе

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США запросили помощь гражданского населения в поисках пропавшего истребителя F-35 в Южной Каролине. Об этом сообщила Объединенная база ВС США Чарльстон в социальной сети X (ранее Twitter).

"Если у вас есть какая-нибудь информация, которая могла бы помочь нашим спасательным командам найти F-35, свяжитесь с оперативным центром базы", - указано в сообщении.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что власти США ведут поиски пропавшего самолета после того, как его пилот катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) около 14:00 по местному времени (21:00 мск). 

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