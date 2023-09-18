В парке в Новой Москве подрались шесть мужчин

Трое из них госпитализированы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Конфликт между группой мужчин в парке в Новой Москве перерос в драку, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 12:25 между группой мужчин в парке на улице Солнечной в поселении Краснопахорское. "В ходе конфликта трое мужчин получили телесные повреждения и были направлены в медицинские учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конфликте принимали участие две группы по три человека. Полицейские устанавливают всех участников конфликта для дальнейшего задержания.