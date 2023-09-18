Неизвестный перебросил чемодан через ограду посольства России в Польше

На место вызвали полицию и саперов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина перебросил чемодан через ограду посольства России в Польше, на место вызвали полицию и саперов. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в республике Сергей Андреев.

По его словам, инцидент произошел днем на глазах у дежурящих у ворот посольства полицейских. "Какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку было непонятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по Бельведерской улице. В чемодане не оказалось опасных предметов", - указал посол.

Как подчеркнул дипломат, в последнее время такие происшествия периодически случаются.