18 сентября, 14:27

Неизвестный перебросил чемодан через ограду посольства России в Польше

На место вызвали полицию и саперов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина перебросил чемодан через ограду посольства России в Польше, на место вызвали полицию и саперов. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в республике Сергей Андреев.

По его словам, инцидент произошел днем на глазах у дежурящих у ворот посольства полицейских. "Какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку было непонятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по Бельведерской улице. В чемодане не оказалось опасных предметов", - указал посол.

Как подчеркнул дипломат, в последнее время такие происшествия периодически случаются. 

Теги:
РоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация