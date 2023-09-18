18 сентября, 14:53

В Краснодаре потушили возгорание на складе

К ликвидации привлекали от РСЧС 51 человек и 16 единиц техники, от МЧС России - 30 человек и 9 единиц техники

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе в Краснодаре, где огонь распространился на площади 500 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 17:02 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали о том, что загорелось складское помещение на площади 500 кв. м на Ростовском шоссе в Краснодаре, в ведомстве уточняли, что к ликвидации привлечены от РСЧС 51 человек и 16 единиц техники, от МЧС России - 30 человек и 9 единиц техники, в 13:25 мск была объявлена локализация пожара на той же площади. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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