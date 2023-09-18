В Подмосковье возбудили уголовное дело после попытки мужчины убить свою жену

Он нанес ей многочисленные ножевые ранения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Подмосковье по факту покушения на убийство женщины ее мужем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следственным отделом по Видному ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщины 1993 года рождения, совершенное ее супругом 1982 года рождения (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Московской области, в воскресенье ночью мужчина, управляя автомобилем и двигаясь по трассе М-4 "Дон" в районе Ленинского района Московской области, во время конфликта нанес своей супруге многочисленные ножевые ранения. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в районе Ступино. Его жена госпитализирована. "Также установлено, что в машине находилась 2-летняя дочь супругов, она не пострадала. В настоящее время ребенок помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.