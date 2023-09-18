В Мурманске арестовали угонщика самосвала, совершившего ДТП с пятью погибшими туристами

Обвиняемого заключили под стражу на два месяца

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в совершении дорожной аварии в Мурманской области, в которой погибли пять человек, еще трое получили травмы, сообщила областная прокуратура.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Установлено, что 16 сентября около 17:00 мск житель Самарской области угнал припаркованный у АЗС в городе Заполярном большегрузный автомобиль марки Volvo, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с туристическим микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомашиной Lada Largus. Четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. Водителя и еще трех пассажиров доставили в больницу, один из которых позже умер. Водитель Lada Largus не пострадал.

В ходе медицинского освидетельствования у водителя большегруза установлено алкогольное опьянение (0,823 мг/л). В 2021 году он уже был привлечен к ответственности по статье 264.1 УК РФ за управление в состоянии опьянения и лишен права управления.