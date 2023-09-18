18 сентября, 15:31,
обновлено 18 сентября, 16:13

В Майкопе произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома

Из зоны возгорания спасли одного человека

МАЙКОП, 18 сентября. /ТАСС/. В Майкопе произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Пожарно-спасательные расчеты приступили к ликвидации, из зоны возгорания спасен один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В эти минуты огнеборцы ликвидируют возгорание квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома в Майкопе. С помощью автолестницы спасен один человек", - говорится в сообщении.

Работу пожарных координирует начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Илющенко.

Открытое горение ликвидировали на площади 15 кв. м. "В 18:00 объявлена ликвидация открытого горения на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже поступила информация о полной ликвидации пожара. 

"В 18:19 мск на площади 15 кв. м объявлена ликвидация пожара. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении. Спасен один человек, эвакуированы 60 жильцов многоэтажки. 

Теги:
РоссияАдыгея
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