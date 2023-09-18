В КБР задержали подозреваемого в организации убийства родственника

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в организации убийства родственника задержан в Кабардино-Балкарии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении Арсена Шиготова по факту приготовления к убийству жителя Кабардино-Балкарской Республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, подстрекательстве другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейским и сотрудникам УФСБ России по Ставропольскому краю стало известно, что Шиготов ищет исполнителя убийства. Мужчина на почве давних семейных разногласий хотел избавиться от мужа родной сестры, убийство которого он оценил в 1,8 млн рублей.

"Правоохранители разработали комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В роли киллера выступил условный исполнитель, который действовал под контролем оперативных сотрудников. Шиготов передал ему информацию о жертве, а также денежные средства в размере 300 тыс. рублей на приобретение оружия и всего необходимого для исполнения заказа, а также 100 тыс. рублей в качестве аванса. После инсценировки убийства заказчику было предъявлено фото. Удостоверившись в исполнении заказа, Шиготов передал лицу, выступавшему в роли киллера, 1,4 млн рублей, после чего незамедлительно был задержан", - сказали в СК.

В настоящее время Шиготов по ходатайству следователя взят под стражу.