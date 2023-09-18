В Ростовской области в ДТП со скорой и грузовиком пострадали три человека

Авария произошла на 39-м км автодороги Ростов - Ставрополь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика на трассе в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 14:35 мск на 39-м км автодороги Ростов - Ставрополь водитель 1968 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN, по предварительным данным, выезжая со второстепенной на главную, не предоставил преимущество при повороте налево автомобилю "Газель некст" (скорой медицинской помощи), который двигался с включенными маяками и спецсигналами по встречной полосе. В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и гражданин, которые находились в автомобиле "Газель некст", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в скорой находился больной с обширным инфарктом. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.